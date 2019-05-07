Российский футбольный союз распределил судейский бригады на матчи 28 тура чемпионата России. Центральный поединок выходных между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА отработает бригада во главе с судьей Евгением Турбиным.

Помощниками арбитра в матче выступят Алексей Воронцов из Ярославля и Максим Гаврилин из Владимира. Резервным судьей назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга, инспектор матча — Игорь Синер из Омска.

Евгений Турбин является футбольным судьей с 2001 года, с 2006 года работает на матчах Российской премьер-лиги. В минувшем сезоне он судил такие крупные встречи как дерби московских «Динамо» и «Спартака», а также встречу «Арсенала» и «Локомотива», которая сделала «Зенит» чемпионом в минувшие выходные.

Информация опубликована на официальном сайте Российского футбольного союза.