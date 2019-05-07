«Зенит» сумел стать чемпионом, имея на тренерской роли молодого российского специалиста без особых достижений. Сергей Семак сделал то, что не получилось у его предшественников — именитых иностранных тренеров с большими зарплатами Мирча Луческу и Роберто Манчини. Как ему это удалось?

Фактор 1. Состав Семака набил шишки на Луческу и Манчини

То, что летом «Зенит» не приобрел ни одного футболиста, сыграло только в плюс. Семак получил в свое распоряжение команду, которая уже имела опыт игры за «Зенит» при Луческу и Манчини. Чемпионат России в составе «Зенита» не был новым турниром для Дриусси, Ригони, Эрнани, Ивановича, Мака, Кузяева, Ерохина. Все они пришли в петербургский клуб при Луческу или Манчини, успев набить все шишки. Получается, Семак очень грамотно использовал опыт своих предшественников.

Фактор 2. Семак избежал сильного осеннего спада

Луческу и Манчини скатились одинаково. Оба шикарно провели конец лета и начало осени, но очень плохо набирали очки примерно с ноября. Семака тоже застал этот спад — отрезок «Зенита» в это время был худшим для команды в сезоне. Но спад начал настигать команду Семака несколько позже. Команда успела проиграть только два матча в чемпионате России, которые пришлись как раз на декабрь, и вовремя ушла на пит-стоп.

Фактор 3. Семак не распылялся на внешние обстоятельства и не собирал вокруг себя негатив

Главной проблемой Луческу было вечное сваливание собственных неудач на внешние причины. После каждой игры он говорил о судействе, тем самым снискав репутацию «нытика». Так румын передал своей команде «месседж», что все проблемы не в ней, а на стороне. Манчини на судей практически не жаловался, но и он не пользовался расположением прессы, а значит, и болельщиков. Семак же концентрировался только на своей команде, очень мягко говоря как есть о проблемах с игрой. Луческу и Манчини эти проблемы маскировали. А Семак открыто о них говорил. И, конечно, обошелся без негативных обсуждений судей и соперников.

Фактор 4. Каждый игрок имел свой шанс

Манчини и Луческу наступали на одни и те же грабли: определившись с любимыми игроками, они не давали шанса тем, кто в состав не проходит. Основа уставала, а запасные, если и выходили, чувствовали недоверие. Некоторые игроки не понимали, почему не играют, и уходили в аренду (Нобоа, Дзюба). Семак же в разные этапы сезона доверял всем своим парням. У него поймал свой шанс Оздоев, который осенью безвылазно сидел на лавке. Регулярно получали возможность играть Эрнани, Заболотный и Набиуллин. Воспользовался шансом вытеснить Мака и Ригони, хотя поначалу Семак на него не рассчитывал.

Фактор 5. Семак блестяще внедрил в команду зимнее усиление, не заметив потери Паредеса

У Луческу были Эрнани, Иванович и Лунев, у Манчини — Заболотный и Оздоев. А у Семака… Семак лишился Паредеса, но, по сути, получил в команду шесть новых игроков по сравнению с осенью. Были куплены три футболиста с уникальным набором качеств, которые тренерских штаб с ходу распознал. Сейчас уже ясно: такого точного первого паса, как у Ракицкого — нет ни у кого в лиге. Нет игрока более искусного в отборе, нежели Барриос. И более сильного по совокупности навыков форварда, чем Азмун.

Семак их распознал и без сомнений ввел в основу. А еще добавил левого защитника Жиркова и правого нападающего Ригони. Шестое усиление — не игравший с сентября Нобоа, без помощи которого почти что обошлись.

Фактор 6. Единство в коллективе и отсутствие внутренних передряг

Луческу попал в команду, когда уже на чемоданах сидели Витцель и Гарай. Нужно было выстраивать атмосферу в раздевалке по ходу сезона. У Манчини было огромное строительство новой команды, результатами которого многие остались недовольны. Обстановка в этих командах была нормальной, но игроки не чувствовали полного единства. Семаку за счет человеческих качеств удалось построить вокруг себя единство коллектива, который шел к цели. Особенно это можно было увидеть в концовке сезона по тому, как «Зенит» праздновал забитые голы. Недовольных в команде не было — и даже совсем не играющие Краневиттер, Маммана, Нету, Заболотный и Набиуллин очень живо реагировали на происходящее.