Российский экс-биатлонист Антон Шипулин высказал свое мнение по поводу ситуации футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые уже больше полугода находятся под следствием.

Шипулин заявил: «В семье не без урода, как говорится». По мнению экс-биатлониста, в каждой деятельности, не только в спорте, есть люди, которые позволяют себе перешагнуть черту.

«Я не буду защищать их, не буду говорить, что они правильно или неправильно сделали. Они сделали то, что сделали, и я уверен, что они уже тысячу раз пожалели об этом и сделали правильные выводы», — добавил олимпийский чемпион.

Напомним, с 11 октября Мамаев и Кокорин, а также еще двое фигурантов дела о двух драках в центре Москвы находятся в СИЗО «Бутырка». Приговор по уголовному делу будет оглашен в Пресненском суде города Москвы в среду, 8 мая.