Российский нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин ответил на вопрос журналистов о том, хочет ли он вписать свое имя в историю клуба.

Слова хоккеиста цитирует портал телеканала «Матч ТВ». Панарин заявил, что его вообще не заботят мысли о месте в истории. «Мне только 27 лет. Надеюсь, что ещё сделаю многое в хоккее», — сказал россиянин, добавив, что сидеть и думать, куда себя вписал — бредовая ситуация, по его мнению.

«Какой смысл, если через поколение тебя всё равно забудут? Неужели надо за это биться?», — задался вопросом Панарин, добавив, что всегда необходимо играть на сто процентов, а в конце уже можно будет посмотреть, как сложилась хоккейная жизнь. «Пройдёт время, и тебя всё равно ни хрена не будут знать», — заключил хоккеист.

Напомним, «Коламбус» Артемия Панарина вылетел в четвертьфинале Кубка Стэнли, проиграв в серии «Бостону».