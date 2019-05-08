Перед матчем чемпионата Бразилии по футболу кадры трансляции запечатлели интересную ситуацию.

На матче третьего тура чемпионата бразильский арбитр Рикарду Маркес Рибейру до начала матча благословил монитор VAR. Рефери подошел к стойке, произнес молитву, затем перекрестил экран и только после этого побежал на исходную позицию давать стартовый свисток к началу встречи.

Религиозный арбитр судил матч между командами «Сан-Паулу» и «Фламенго». Встреча завершилась со счетом 1:1, на восьмой минуте счет открыли гости стараниями Орландо Беррио, во втором тайме хозяева сравняли счет, отличился Че Че.

Маркес показал в матче восемь желтых карточек (из них семь — футболистам «Фламенго»), а системой VAR так и не воспользовался.