В Сент-Луисе началась решающая игра второго раунда Кубка Стэнли, в котором местный клуб принимает «Даллас». Счет противостояния на данный момент равный — 3-3. До сих пор команды чередовали победы до тех пор пока сначала два раз не выиграл «Сент Луис», затем дважды победил «Даллас». Последнюю игру взял «Сент Луис».

Для российских любителей хоккея матч примечателен тем, что в нем может определится еще один участник чемпионата мира в Братиславе в составе сборной России. Владимир Тарасенко против Александра Радулова. Оба являются правыми нападающими и форвардами с пометкой «суперзвезда».

В составе «Сент Луиса» на лед вышел еще один россиянин Иван Барбашев, который, правда, не проводит более восьми минут за матч. «Сент Луис» является небольшим фаворитом этой игры, поскольку играет на своей площадке.