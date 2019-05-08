В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом». Игра будет проходить на стадионе «Амстердам-Арена» сегодня, 8 мая, стартовый свисток к началу матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Первая игра состоялась 8 дней назад в Великобритании. «Аякс» забил единственный гол в матче в первом тайме — Ван ден Бек выскочил один на один с Льорисом и разобрался с французским голкипером. «Тоттенхем» продемонстрировал беззубую игру в атаке, так и не распечатав ворота Огуны.

В составе «Тоттенхема» сможет принять участие корейский форвард Сон, однако Почеттино по-прежнему не может рассчитывать на своего лидера Харри Кейна, который надолго выбыл из-за травмы.

Букмекеры отдают предпочтение «Аяксу» — клуб из Нидерландов играет дома и выглядит на данный момент намного мощнее.