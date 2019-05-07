Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о том, каким видит свое выступление в следующем сезоне.

В интервью порталу «Известия» Непряева заявила, что хочет выполнить все задачи тренерского штаба, которые ей поставят на сезон. С личным тренером Юрием Бородавко спортсменка еще не беседовала, так что детальных планов у Непряевой еще нет.

«Конечно, держу в голове победу в общем зачёте Кубка мира», — заявила лыжница, добавив, что сезон будет сложным даже несмотря на то, что не будет включать соревнования на ЧМ и Олимпиаде. «Когда ты готовишься к главным стартам года, он получается волнообразным в плане формы. А в данном случае всё должно быть ровно», — заключила Непряева.

Напомним, в минувшем сезоне россиянка стала обладательницей двух бронзовых наград чемпионата мира по лыжным гонкам, а также стала второй в общем зачете Кубка мира.