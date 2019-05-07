СМИ активно трубят о том, что правый защитник ЦСКА Марио Фернандес будет играть за «Зенит». Сообщения идут не первый день, а значит, переход вполне может прорабатываться петербургским клубом.

Трансферы из ЦСКА в «Зенит» и из «Зенита» в ЦСКА — вещь уникальная. Между Гинером и «Газпромом» есть негласная договоренность не трогать игроков друг друга. Но все это было еще до того, как ЦСКА перестал крепко стоять на ногах. Армейцы, судя по всему, не попадают в Лигу Чемпионов, а значит не досчитаются порядка 50 миллионов долларов. В их нынешнем положении это очень плохо. Большую часть от этой суммы можно выручить за счет продажи 28-летнего экс-бразильца.

«Зениту» есть смысл бороться за Фернандеса. Если оглядываться назад, переходы игроков за большие деньги всегда оборачивались для сине-бело-голубых огромной пользой.

Мы помним, как «Зенит» заплатил 30 миллионов за Данни. Тогда петербургский клуб находился на том же этапе развития, что и сейчас: только что выигран чемпионат России, нужно усиление под Лигу Чемпионов. На Данни не пожалели денег и не прогадали. Португалец провел роскошную карьеру в «Зените». Ранее то же самое было с Тимощуком — $20 млн, которые заплатили «Шахтеру» за украинца, окупились сполна.

Наконец, более свежие случаи — переходы Халка и Витцеля, а также трансфер Паредеса. В 2012-м за обоих звезд отдали по 40 миллионов евро. Оба играли отлично, затем Халка продали дороже, чем купили. А продав Витцеля, окупили примерно половину затраченных средств. На Паредесе также удалось заработать, по сути, удвоив сумму потраченную на аргентинца.

Все это говорит об одном: «Зенит», памятуя об успешности прошлого, готов быть смелым на трансферном рынке. Единственное ограничение — лимит на легионеров. Но в случае с Фернандесом, учитывая его русский паспорт, лимит не сдерживает.

Небольшой минус в этой покупке — возраст защитника. Все-таки ему уже 28 лет, а значит дороже продать его уже не получится. Впрочем, команду он усилит, ведь справа у «Зенита» доигрывает последний сезон Анюков, а Смольников далек от той стабильности, что имел пять лет назад.