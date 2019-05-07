Футбольный клуб «Рубин» в своем «Твиттере» решил пошутить над новоиспеченным чемпионом России петербургским «Зенитом».

Официальный аккаунт Российской Премьер-лиги в этой социальной сети предложил подписчикам выбрать лучший матч «сине-бело-голубых» в победном для них сезоне. На выбор РПЛ предложила шесть ярких побед клуба: две над «Краснодаром», по одной в играх с «Локомотивом«, «Анжи», «Ростовом» и «Оренбургом».

«Рубин» предложил свой вариант, вспомнив, как в заключительном матче 2018 года «Зенит» дома проиграл казанскому клубу со счетом 1:2.

Дубль в том матче в ворота «Зенита» оформил воспитанник клуба Егор Сорокин. Единственный гол «Зенита» с пенальти организовал Леандро Паредес. В Казани «Зенит» обыграл со счетом 1:0, автором победного мяча стал Александр Ерохин.