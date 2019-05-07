Защитник сборной России и «Тампы» Михаил Сергачев доволен своим пребыванием в составе сборной России, которая ведет подготовку к чемпионату мира в Словакии. Защитник играет в паре с Никитой Нестеровым.

По словам Сергачева, в сборной все классно — и организация, и ребята. Сергачев отметил, что все партнеры помогают ему, если тот их о чем-то спрашивает. Обстановка в команде рабочая, несмотря на то, что команда Воробьева потерпела два поражение. Сейчас, по словам защитника «Монреаля», идет процесс становления и сплачивания команды.

«Ребятам нужно привыкнуть к своим ролям, потому что не все четыре звена могут играть в атаке, кто-то должен и за оборону отвечать. Нам нужно время, но к чемпионату мира уже будем полностью готовы», — приводит слова Сергачева Sport 24.

Чемпионат мира для сборной России начнется 10 мая матчем против команды Норвегии. Далее россияне сыграют против Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции.