Российский теннисист Даниил Медведев вылетел в первом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде — Madrid Mutua Open. Поражение россиянин потерпел от аргентинца Гидо Пелья.

Встреча продолжалась 1 час и 44 минуты, счет по сетам 2:6, 6:1, 3:6. Медведев четыре раза подал навылет, совершил три двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Пелья сделал меньше эйсов — всего один, однако и меньше ошибался: на счету аргентинца две двойных ошибки и три брейк-пойнта.

Во втором круге соперником Гидо Пельи станет швейцарский теннисист Стэн Вавринка, а для Медведева турнир в Мадриде станет первым за долгое время, в котором спортсмен вылетел, проиграв в первом матче.

Действующий чемпион турнира Madrid Mutua Open — немецкий теннисист Александр Зверев. В текущем розыгрыше остался один представитель России — Карен Хачанов. Он в трех партиях обыграл испанца Хауме Мунара.