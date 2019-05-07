Межсезонье в фигурном катании в самом разгаре, а начало нового соревновательного года ещё далеко. Чтобы не дать болельщикам заскучать, Nevasport предлагает пройти тест: сможете ли вы угадать фигуриста по деталям и элементам его костюма?
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Межсезонье в фигурном катании в самом разгаре, а начало нового соревновательного года ещё далеко. Чтобы не дать болельщикам заскучать, Nevasport предлагает пройти тест: сможете ли вы угадать фигуриста по деталям и элементам его костюма?