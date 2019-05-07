Форвард сборной России «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о разнообразии причесок, которые есть у хоккеистов. По его словам, для Кузнецова это не важно.

Хоккеист отметил, что некоторые парни заботятся о своих волосах. Их волнует то, как они выглядят. Но только не Кузнецова.

«Меня это не волнует. Для меня это совсем не главное. Важно то, что внутри», — цитирует Кузнецова ESPN.

Напомним, что Кузнецов примет участие в чемпионате мира в Братиславе. Его партнерами по тройке нападения станут Александр Овечкин и Кирилл Капризов. В недавнем матче со сборной Чехии Кузнецов набрал четыре очка.

Чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдет с 10-го по 26-го мая в Словакии. Сборная России начнет турнир матчем с командой Норвегии.