Продолжается финальная серия чемпионата России, в которой казанский «Зенит» противостоит «Кузбассу» из Кемерово. До сегодняшней игры, которая прошла в Кемерово, чемпион России из Казани проигрывал со счетом 0-2. Во вторник команда Владимира Алекно победила в трех партиях.

Первую «Зенит» выиграл 25:20. Вторая была чуть сложнее и завершилась со счетом 25:21. В заключительной партии «Зенит» уверенно довел матч до победы — 25:19.

Теперь счет стал 2-1 в пользу «Кузбасса». Ранее волейболисты из Кемерово дважды выиграли со счетом 3-1.

Напомним, что «Кузбасс» в полуфинале чемпионата России обыграл петербургский «Зенит», выбив петербургский клуб из турнира.