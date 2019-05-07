Казанский «Ак Барс» осуществил переходы двух бывших игроков клуба. В команду возвращены голкпипер рижского «Динамо» Тимур Билялов и защитник «Нефтяхимика» Дамир Мусин. Оба являются воспитанниками клуба.

24-летний вратарь выступал за «Ак Барс» два года назад — тот сезон 2017/18 стал первым для него на высшем уровне, после чего он был обменян в Югру на денежную компенсацию. В прошлом сезоне он вернулся в «Ак Барс, а затем перешел в рижское «Динамо».

24-летний Мусин перешел в «Нефтехимик» из «Ак Барса» в ноябре 2018 года за денежную компенсацию. В минувшем сезоне Мусин сыграл в КХЛ 55 матчей, набрав в них семь (3+4) очков с показателем полезности «-1».Также Мусин выступал за команды «Ирбис», «Барс», «Ак Барс», ХК «Сочи», «Нефтехимик». Два года назад он помог «Ак Барсу» выиграть Кубок Гагарина.