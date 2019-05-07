Федерация футбола Украины объявила тех футболистов, кто вошел в состав украинской команды на отборочные матчи Евро-2020. В числе игроков не оказалось защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который не вызывается в команды по политическим причинам.

В списке присутствуют хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка и полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко. Вызван в команде и латераль «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Напомним, что Ракицкий пропустил и прошлый сбор украинской сборной. За это время он успел стать чемпионом России в составе «Зенита», отметившись тремя голами со штрафных ударов. Болельщики «Зенита» поставили украинца на второе место лучших игроков апреля.

Ракицкий перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Петербуржцы заплатили за защитника «Шахтеру» 10 миллионов евро.