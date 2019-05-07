Игроки сборной России прошли обучение на курсе для пилотов боевых истребителей. Об этом сообщает пресс-служба ФХР. Национальная сборная побывала на военном аэродроме «Кубинка». Там под руководством летчиков высшего пилотажа «Русские витязи» и состоялся курс подготовки пилотов боевых истребителей.

Напомним, что вчера несколько игроков сборной России помылись в бане. Хоккеисты сплачиваются в преддверии чемпионата мира в Словакии.

На турнире команда сыграет в группе группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. ЧМ-2019 завершится 26 мая. Действующим обладателем титула является сборная Швеции.

Отметим, что С 2014 года по 2017 год включительно российская сборная неизменно завоевывала медали. В 2018 команда Ильи Воробьева проиграла в четвертьфинале сборной Канаде.