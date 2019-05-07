УЕФА назначил судей на ответные полуфинальные матчи Лиги Европы. В число назначений попал судья Сергей Карасев. Ему доверили быть четвертым арбитром матча в Валенсии, где местная команда примет «Арсенал». Эту встречу обслужит голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Лысый судья из России будет показывать таблички замен и добавленного времени, следить за тем, чтобы тренеры не покидали свои технически зоны. В случает травмы главного судьи Карасев выйдет ему на замену.

Первая игра в Лондоне между «Арсеналом» и «Валенсией» завершилась победой англичан 3:1.В другом матче «Челси и «Айнтрахта» (первая игра – 1:1) команды выведет на поле румынская бригада во главе с Овидиу Хацеганом.

Обе встречи состоятся 9 мая, начало – в 22:00 по московскому времени.