Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов пока не знает, где окажется на следующий сезон. Специалист поделился планами со «Спорт-Экспрессом».

Радимов отметил, что у него пока не было разговора с руководством клуба, хотя есть несколько вариантов. Главный тренер «Зенит-2» подчеркнул, что скоро наступит ясность.

«При этом категорически не согласен с теми, кто утверждает, что «Зенит-2» надо закрыть, мол, пустая трата денег. Ни в коем случае! Просто нужно грамотно выстроить всю работу», — сказал Радимов.

Напомним, что по ходу сезона специалист принял «Зенит-2». Событие случилось в сентябре после отставки Александра Горшкова, который провел неудачный старт, не выигрывая на старте ФНЛ.