Лидер ЦСКА Нандо Де Коло опроверг слухи, которые сватают защитника в мадридский «Реал». По словам француза, он сконцентрирован на выполнении задач в Евролиге и в Единой Лиге ВТБ.

Как отметил Де Коло, президент ЦСКА Андрей Ватутин может спать спокойно. Разговоры о переходе в «Реал» не интересуют Де Коло.

Если волноваться по поводу каждой новости, каждого слуха от журналистов, то можно вообще потерять сон, поэтому не читаю прессу. Зачастую там написана неправда – просто они хотят продавать свои газеты, журналисты делают свою работу, я делаю свою, — цитирует француза ТАСС.

Напомним, что Де Коло выступает за армейский клуб с 2014 года. За это время он выигрывал Евролигу в 2015 году и четырежды побеждал в Единой Лиге ВТБ.