Имя Алексея Николаевича Мишина знакомо каждому любителю фигурного катания: знаменитый тренер возвёл на пьедестал не одного российского чемпиона. Мишин и сам был фигуристом, однако его путь не всегда был связан со спортом – когда-то он планировал стать инженером-электриком.

О беззаботном детстве родившемуся в 1941 году Мишину можно было только мечтать – основные воспоминания связаны с суровыми послевоенными временами. Переломный момент в жизни юного Алексея наступил, когда ему было 15 – именно в таком возрасте он пришёл в фигурное катание, хотя долгое время собирался связать своё будущее с электроникой.

Первые коньки, прикручивающиеся к валенкам, ему подарила сестра – с них и началась длинная карьера Мишина. Однако в роли спортсмена он выступал не так и долго – в 1956-м году начал тренировки, а в 1969-м последний раз принял участие в международных соревнованиях. В паре с Тамарой Москвиной он стал чемпионом СССР, а также призёром чемпионатов Европы и мира. Сразу после ухода из спорта Мишин начал тренерскую деятельность.

Но не всё и не всегда складывалось гладко: в противоречивые советские времена Мишин стал «невыездным». Специалист не мог сопровождать своих спортсменов на соревнования, его не пускали на телевидение и отказывались издавать его книги. Но спустя годы Алексей Николаевич вспоминает об этом спокойно – говорит, сложности только закалили его, помогли добиться дальнейших успехов.

Успехи в его тренерской деятельности действительно были. В своих мемуарах Мишин писал, что тренер состоялся лишь тогда, когда его ученик завоевал золотую медаль Олимпийских игр. Из-под крыла Профессора вышли два олимпийских чемпиона – Алексей Урманов и Евгений Плющенко, открывший новую страницу в мужском катании. В его группе начинал и Алексей Ягудин, позже перешедший к Татьяне Тарасовой.

Мишин и по сей день не теряет своего дара, помогающего видеть сильнейшие стороны фигуристов – у него тренируются чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова, сходу выигравшая дебютный для себя турнир.

Его основной принцип – оставаться в тренде и не тренировать каждого спортсмена «под себя»: Мишин старается прежде всего раскрыть индивидуальность ученика. В своих подопечных Профессор верит безоговорочно – например, когда из Волгограда в Петербург переехал Плющенко, Мишин на протяжении трёх лет оплачивал его квартиру, чтобы не загубить большой талант из-за бытовых сложностей.

В своей работе специалист не делит учеников на детей и взрослых – все тренируются рядом, бок о бок, подавая друг с друга пример. «Руководители нашего фигурного катания мне прямо говорили: «Зачем отвлекаться на малышей? Есть у вас олимпийский чемпион Урманов — с ним и занимайтесь!» — объяснял свою позицию Мишин в одном из интервью. — Если бы слушал эти советы, моя карьера на Урманове бы и закончилась».

Будучи строгим наставником, Мишин всё же не поддерживает идею тотального контроля, называя свой подход тандемом независимых людей. Профессор не считает нужным «закрывать учеников на тренировочной базе» и не поддерживает «лагерный режим» — так он называет систему работы, при которой фигурист всегда находится под жесткой опекой наставника.

Такой принцип даёт свои плоды: спортсмены задерживаются в группе Мишина надолго – в большинстве случаев, он становится главным тренером в их карьере, а не промежуточным этапом. Сами спортсмены всегда отзываются о своём учителе с большой теплотой: Софья Самодурова, например, даже спела песню на юбилее его тренерской деятельности.

При всём этом Мишин не только хорошо понимает психологию своих спортсменов, но является одним из лучших – если не лучшим – специалистом в плане техники. Ему принадлежит научная работа о многооборотных прыжках в фигурном катании, к тому же он – автор специального вестибулярного тренажера для разучивания элементов.

Фирменным прыжком его учеников является аксель: специалист ставит ученикам такую технику, при которой элемент получается правильным и стабильным. Тройным акселем в его группе владеют не только мальчики, но и девочки: Туктамышева прыгает уже давно, Анастасия Гулякова разучила в этом сезоне, Самодурова планирует исполнять его в следующем году.

Нынешней осенью на крупнейших стартах появился ещё один воспитанник Мишина – Андрей Лазукин. Ему выпала роль супермена: Андрей «спасал» команду, когда другие участники сборной снимались с соревнований. Несмотря на то, что и личный, и командный чемпионаты мира стали для Лазукина дебютными, он не подвёл страну и достойно отстоял её честь на турнирах.

Таланты из группы Профессора продолжают прогрессировать даже тогда, когда другие спортсмены заканчивают карьеру – а это значит, что об учениках Мишина болельщики услышат ещё не раз.