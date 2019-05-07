Левый защитник «Уфы» Данил Круговой, ушедший из «Зенита» в летнее трансферное окно, может вернуться в питерский клуб по окончании текущего сезона. Тогда в клуб из Уфы он переходил на правах свободного агента

В нынешнем сезоне 20-летний воспитанник сине-бело-голубых сыграл всего семи матчей в РПЛ и забил один гол.

Напомним, что контракт с 20-летним футболистом был подписан на четыре года. Круговой находился в системе «Зенита» на протяжении 14 лет.

В позапрошлом сезоне он выступал в ФНЛ за «Зенит-2» и в 23 матчах отметился одним забитым мячом.