Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может перебраться в «Краснодар», за который выступал на правах аренды в позапрошлом сезоне. По сведениям Sport 24, хавбека не устраивает количество игрового времени в команде Сергея Семака, поэтому он хочет покинуть «Зенит» ближайшим летом.

Шатову интересен вариант с «Краснодаром», ведь во второй половине сезона 2017/18 он провел там неплохое время. Тогда в составе краснодарской команды он сыграл в шести матчах и забил один гол в ворота «Зенита». В матче, который «быки» выиграли в гостях со счетом 2:1.

Утверждается, что Шатов хочет гарантии большего количества игрового времени, если он их не получит, то готов пойти на снижение запросов по зарплате, но уже в команде из Краснодара..

В текущем сезоне РПЛ 28-летний хавбек сыграл в 18 матчах, из которых только в десяти вышел в старте. Шатов забил три гола и сделал одну голевую передачу.