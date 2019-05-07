Защитник «Зенита» Юрий Жирков может следующий сезон провести в «Тамбове». По сведениям «Чемпионата», если «Зенит» не продлит контракт с футболистом сборной России, то «Тамбов» предложит Жиркову перейти к ним. Жирков — воспитанник тамбовского футбола и уроженец этого города.

«Тамбов» в данный момент лидирует в таблице ФНЛ с 67 и для гарантированного выхода в РПЛ команде нужно набрать 3 очка в трех оставшихся матчах.

Жирков выступал за «Тамбов» с 2001 по 2003 год, когда команда называлась «Спартак». Оттуда Юрия заприметили в ЦСКА.

В текущем сезоне 35-летний Жирков сыграл в десяти матчах РПЛ, в которых отметился тремя результативными передачами. Первую часть сезона он пропустил, восстанавливаясь после травмы ахилла.