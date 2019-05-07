Российская фигуристка Алёна Канышева выучила четверной тулуп.

13-летняя спортсменка опубликовала видеозапись с исполнением прыжка в историях своего «Инстаграма».

После завершения соревновательного сезона Канышева перешла в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой и выучила четверной прыжок. В минувшем сезоне фигуристка заняла третье место в финале юниорской серии Гран-при.

До перехода к Тутберидзе Канышева тренировалась у Светланы Пановой в школе «Снежные барсы». Об уходе фигуристки стало известно в марте, теперь она занимается в ледовом дворце «Хрустальный».

Напомним, в группе Тутберидзе четверными прыжками владеют уже несколько девушек: Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Софья Акатьева и Камила Валиева.