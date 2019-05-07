Трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина выразила мнение, что проведение Кубка Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге будет важным для сборной России.

Брусникина поблагодарила Европейскую лигу плавания за уникальную возможность проведения турнира в Петербурге. «Это важно для российской команды, здесь решится судьба олимпийской путёвки», — сказала Брусникина.

Турнир будет проходить в Центре водных видов спорта «Невская волна» в период с 10 по 12 мая.

В соревновании примут участие национальные команды из семнадцати стран: Австрии, Белоруссии, Хорватии, Италии, Лихтенштейна, Турции, Сан-Марино, Португалии, Нидерландов, Израиля, Греции, Германии, Великобритании, Финляндии, Испании, Сербии и России.