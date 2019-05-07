В Англии на стадионе «Энфилд» стартовал футбольный матч между «Ливерпулем» и «Барселоной». Команды встречаются в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.

В первой встрече каталонцы на своём поле разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0, аргентинский нападающий сине-гранатовых Лионель Месси оформил дубль.

«Ливерпуль» столкнулся с кадровыми потерями перед сегодняшней встречей – из строя выбыл Мохамед Салах, получивший сотрясение мозга. На предматчевой пресс-конференции тренер английского клуба Юрген Клопп отметил, что египетский нападающий чувствует себя хорошо, однако восстановиться полностью не успел, так как прошло слишком мало времени.

Второй финалист Лиги чемпионов определится завтра, 8 мая: амстердамский «Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом».