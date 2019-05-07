Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что находится в поиске музыки и идей для программ к новому сезону.

«Каждый день связан с поиском новой музыки и идей для новых постановок нашим спортсменам», — написал Глейхенгауз под фотографией в своём «Инстаграме». Хореограф пообещал, что ближайший месяц будет интересным.

Напомним, в группе Этери Тутберидзе занимается олимпийская чемпионка мира Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России Анна Щербакова и победительница финала юниорского Гран-при Алёна Косторная.

Ранее Трусова сообщила, что в сезоне 2019/20 будет выступать в образе героини сериала «Игра престолов». Косторная также рассказала, какую музыку хочет использовать для своих программ.