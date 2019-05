View this post on Instagram

Thinking up😉. Сезон подошёл к концу и пора вроде как отдохнуть, но на самом деле каждый день связан с поиском новой музыки и идей для новых постановок нашим спортсменам! Месяц будет интересным, обещаю😊 #teamtutberidze #choreography #figureskating #gleikhengauz #vacation #miami