Фанаты футбольного клуба «Ливерпуль» пытались помешать спать игрокам каталонской «Барселоны» в ночь перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов.

Команды встретятся на «Энфилде» сегодня, 7 мая. Ночью болельщики английского клуба пришли под окна отеля, в котором располагаются игроки «Барселоны», и начали запускать фейерверки.

Напомним, это уже не первые выходки со стороны фанатов «Ливерпуля». Перед первым полуфинальным матчем, который прошёл в Барселоне, они устроили беспорядки на Королевской площади. Болельщики, находящиеся в состоянии алкогольного опьянение, начали сталкивать местных жителей в фонтан посреди площади.

Шестеро нарушителей порядка были задержаны испанской полицией.

Сегодняшний матч начнётся в 22:00 по московскому времени. В первой встрече «Барселона» победила со счётом 3:0.