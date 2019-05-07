Букмекерские конторы обрушили коэффициент на выход полузащитника Антона Заболотного в стартовом составе «Зенита».

По мнению аналитиков, шансы Заболотного попасть в основу петербургского клуба существенно увеличились. На данный момент на выход полузащитника в старте ставят с коэффициентом 1.15, что соответствует вероятности в 81%. Ранее, до того, как «Зенит» оформил чемпионство, вероятность не составляла более 50%.

Напомним, «Зенит» оформил чемпионство по итогам 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом», однако победа «Арсенала» над «Локомотивом» сделала «Зенит» недосягаемыми для соперников.

В нынешнем сезоне Заболотный 14 раз появлялся на поле, выходя на замену, но результативными действиями не отметился.