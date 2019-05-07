Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь основных соревнований по фигурному катанию на сезон 2019/20.

Сначала пройдёт серия юниорских этапов Гран-при, первый из которых состоится во французском Куршевеле в период с 21 по 24 августа.

ЮГП. Второй этап. 28 – 31 августа, Лейк-Плэсид (США).

ЮГП. Третий этап. 4 – 7 сентября, Рига (Латвия).

ЮГП. Четвёртый этап. 11 – 14 сентября, Челябинск (Россия).

ЮГП. Пятый этап. 18 – 21 сентября, Гданьск (Польша).

ЮГП. Шестой этап. 25 – 28 сентября, Загреб (Хорватия)

ЮГП. Седьмой этап. 2 – 5 октября, Энья (Италия).

Финал юниорской серии Гран-при традиционно будет проходить вместе со взрослыми соревнованиями.

Первый этап взрослой серии Гран-при – Skate America – состоится в Лас-Вегасе в период с 18 по 20 октября.

Skate Canada. 25 – 27 октября, Келоуна (Канада)

Internationaux de France. 1 – 3 ноября, Гренобль (Франция)

Cup of China. 8 – 10 ноября, Чунцин (Китай)

Rostelecom Cup. 15 – 17 ноября, Москва (Россия)

NHK Trophy. 22 – 24 ноября, Саппоро (Япония)

Финал Гран-при. 5 – 8 декабря, Турин (Италия)

Чемпионат Европы будет проходить в австрийском Граце в период с 20 по 26 января. Чемпионат четырёх континентов состоится в корейском Сеуле 3 – 9 февраля.

Юниорский чемпионат мира пройдет в столице Эстонии – Таллине со 2 по 8 марта. Взрослый чемпионат мира состоится в Канаде в период с 16 по 22 марта.

Также в календаре появятся турниры серии Challenger, однако ISU опубликует их расписание позднее.