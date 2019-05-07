Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь основных соревнований по фигурному катанию на сезон 2019/20.
Сначала пройдёт серия юниорских этапов Гран-при, первый из которых состоится во французском Куршевеле в период с 21 по 24 августа.
ЮГП. Второй этап. 28 – 31 августа, Лейк-Плэсид (США).
ЮГП. Третий этап. 4 – 7 сентября, Рига (Латвия).
ЮГП. Четвёртый этап. 11 – 14 сентября, Челябинск (Россия).
ЮГП. Пятый этап. 18 – 21 сентября, Гданьск (Польша).
ЮГП. Шестой этап. 25 – 28 сентября, Загреб (Хорватия)
ЮГП. Седьмой этап. 2 – 5 октября, Энья (Италия).
Финал юниорской серии Гран-при традиционно будет проходить вместе со взрослыми соревнованиями.
Первый этап взрослой серии Гран-при – Skate America – состоится в Лас-Вегасе в период с 18 по 20 октября.
Skate Canada. 25 – 27 октября, Келоуна (Канада)
Internationaux de France. 1 – 3 ноября, Гренобль (Франция)
Cup of China. 8 – 10 ноября, Чунцин (Китай)
Rostelecom Cup. 15 – 17 ноября, Москва (Россия)
NHK Trophy. 22 – 24 ноября, Саппоро (Япония)
Финал Гран-при. 5 – 8 декабря, Турин (Италия)
Чемпионат Европы будет проходить в австрийском Граце в период с 20 по 26 января. Чемпионат четырёх континентов состоится в корейском Сеуле 3 – 9 февраля.
Юниорский чемпионат мира пройдет в столице Эстонии – Таллине со 2 по 8 марта. Взрослый чемпионат мира состоится в Канаде в период с 16 по 22 марта.
Также в календаре появятся турниры серии Challenger, однако ISU опубликует их расписание позднее.