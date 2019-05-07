Один из крымских футбольных клубов может получить возможность участия в еврокубках.

Как сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, в 2014 году представители УЕФА говорили, что вопрос о попадании клуба из Крыма в еврокубки будет рассмотрен через три – пять лет. Ветоха подчеркнул, что речь об интеграции в российский чемпионат не идёт, крымский клуб может получить отдельную путёвку.

«Летом в этом году УЕФА точно поднимет вопрос о включении нашего клуба в розыгрыш еврокубков», — заявил специалист, слова которого приводит «Рейтинг букмекеров».

В чемпионате Крыма выступают восемь футбольных клубов. В предыдущем сезоне победителем стала команда из Евпатории, до этого чемпионами становились «ТСК-Таврия» и «Севастополь».