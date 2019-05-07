Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Испании, который будет проходить в Барселоне.

Пилот отметил, что трасса в Барселоне всем хорошо знакома, но от этого гонка не станет легче. Квят выразил надежду, что на этот раз «Торо Россо» сможет собрать всё воедино и показать хороший результат, так как до этого команда была сильна то в квалификациях, то в гонках. «Нам просто нужен уик-энд, когда сработает всё, — приводит слова россиянина пресс-служба «Торо Россо». — Каждая деталь нашего выступления должна быть идеальной».

Напомним, в нынешнем сезоне Квят заработал лишь одно очко. На предыдущем этапе Гран-при в Азербайджане он имел шансы на хороший результат, но попал в аварию по вине Даниэля Риккьярдо.