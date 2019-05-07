Защитник футбольного клуба «Тоттенхэм» Ян Фертонген возобновил тренировки после того, как получил повреждение в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Аяксом».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, футболист будет тренироваться в специальной маске, защищающей нос. Также отмечается, что игрок продолжает находиться под контролем медицинского штаба команды.

Напомним, матч между «Тоттенхэмом» и «Аяксом» состоялся 30 апреля и завершился победой голландского клуба со счётом 1:0. Фертонген получил повреждение, столкнувшись со своим партнёром по команде Тоби Алдервейрельдом. Защитнику удалось избежать серьёзных травм, но продолжить игру он не смог. «Я ничего не сломал, сотрясения мозга нет. Я просто потерял сознание», — сказал бельгиец, слова которого приводит Mirror.