Полузащитник футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери рассказал о своих планах на будущее. Игрок собирается летом покинуть команду, однако уверен, что потом опять вернётся в Мюнхен.

Рибери не стал называть конкретные варианты продолжения своей карьеры на следующий сезон. «Я буду играть ещё один или два года, а затем вернусь в Мюнхен. Это сто процентов», — сказал футболист, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, 36-летний француз защищает цвета мюнхенской «Баварии» с 2007-го года. Рибери восемь раз выигрывал чемпионат Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена устроить Рибери и Арьену Роббену прощальный матч, так как оба игрока покинут команду.