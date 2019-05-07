Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась мнением по поводу конфликта, возникшего между Анной Погорилой и Елизаветой Туктамышевой.

Погорилая критически отозвалась о показательном номере Туктамышевой, в котором она раздевается на льду до нижнего белья. Константинова отметила, что в данном случае она сохраняет нейтралитет и не занимает сторону ни одной из фигуристок. «У каждого человека всегда есть своё мнение, и он вправе его отстаивать», — заявила Константинова, слова которой приводит «Газета.ру».

Напомним, Погорилая резко высказалась в адрес Туктамышевой. Спортсменка заявила, что не разделяет всеобщих восторгов по поводу номера. «Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично?», — сказала фигуристка.