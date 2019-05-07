Английская Премьер-лига назвала список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока чемпионата по итогам сезона 2018/19.

Как сообщает официальный сайт Лиги, в число претендентов на награду вошли игроки трёх клубов: «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси».

В составе «горожан» награду могут получить Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг и Бернарду Силва. В «Ливерпуле» также три кандидата — Мохамед Салах, Садио Мане и Вирджил ван Дейк. У «Челси» только один претендент — Эден Азар.

Победитель будет определяться путём голосования, в котором примут участие болельщики, капитаны двадцати клубов чемпионата Англии и футбольные эксперты.

На данный момент Салах является лучшим бомбардиром турнира, имея в активе 22 забитых гола. На счету у Мане и Агуэро по 20 мячей. Азар лидирует по количеству очков, набранных по системе «гол плюс пас» — 31 (16+15).