Британский боксёр-профессионал Энтони Джошуа заявил, что готов встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком, который в скором времени дебютирует в категории супертяжей.

«Я на 100% готов к этому бою, — сказал Джошуа, слова которого приводит BoxingScene. — Я бы не стал оставлять титул вакантным, определённо, сразился бы с Александром». Британец добавил, что считает Усика хорошим пополнением в супертяжёлом дивизионе.

Напомним, дебютный бой Усика в супертяжах состоится 25 мая, его первым соперником станет Карлос Такам. Ранее Усик победил в номинации «Спортсмен года» в Украине на премии «Человек года» за 2018 год. Ранее Усик отстоял звание чемпиона мира в тяжёлом весе, отправив Тони Белью в нокаут в восьмом раунде.