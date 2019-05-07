Главный тренер футбольного клуба «Челси» Маурицио Сарри может возглавить итальянскую «Рому» после завершения текущего сезона.

Как сообщает The Telegraph, руководство «Ромы» хотело видеть итальянца Антонио Конте на посту главного тренера, однако специалист отказался от предложения. Теперь римский клуб намерен пригласить на должность Сарри, который, скорее всего, покинет «Челси».

Напомним, в марте «Рома» рассталась с главным тренером Эусебио ди Франческо, место которого временно занял Клаудио Раньери. Руководство римской команды подписало контракт со специалистом сроком до конца нынешнего сезона.

«Челси» под руководством Маурицио Сарри гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.