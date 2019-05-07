Нападающий баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед стал первым игроком Единой лиги ВТБ, набравшим 2500 очков за карьеру.

Информацию об этом предоставила пресс-служба турнира.

В Химках завершился второй матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором команда Шведа встречалась с «Астаной». Хозяева паркета одержали уверенную победу со счётом 94:64, Швед набрал 19 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Команде Римаса Куртинайтиса удалось завладеть инициативой с первых минут, выиграв стартовый отрезов с разницей в 7 очков. После второй четверти «Химки» увеличили своё преимущество, а в третьей и четвёртой частях встречи продолжили контролировать ход игры. Таким образом, счёт в серии плей-офф стал 2-0.

В составе «Астаны» самым результативным игроком стал Стивен Холт.