В мюнхенской «Баварии» не подтвердили интерес к испанскому тренеру Хулену Лопетеги.

Ранее СМИ сообщали, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Лопетеги в качестве замены нынешнему наставнику Нико Ковачу. «Нет, никакой встречи с Хуленом Лопетеги не было», — сказал источник, слова которого приводит Bild.

Также сообщалось, что приглашение испанского специалиста является не единственным возможным вариантом. Руководство «Баварии» рассматривает возможность приглашения Эрика тен Хага, возглавляющего амстердамский «Аякс».