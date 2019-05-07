В мюнхенской «Баварии» не подтвердили интерес к испанскому тренеру Хулену Лопетеги.

Ранее СМИ сообщали, что «Бавария» рассматривает кандидатуру Лопетеги в качестве замены нынешнему наставнику Нико Ковачу. «Нет, никакой встречи с Хуленом Лопетеги не было», — сказал источник, слова которого приводит Bild.

Также сообщалось, что приглашение испанского специалиста является не единственным возможным вариантом. Руководство «Баварии» рассматривает возможность приглашения Эрика тен Хага, возглавляющего амстердамский «Аякс».

Напомним, Лопетеги возглавлял мадридский «Реал», однако был отправлен в отставкувсего через четыре с половиной месяца.