Футбольный клуб «Анжи» подал заявку на получение лицензии Российского футбольного союза.

Напомним, на протяжении всего нынешнего сезона махачкалинский клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы. Также команда имеет задолженности по зарплатам игроков.

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что организация получила заявку «Анжи» на лицензирование. «Из лидеров ПФЛ не подал заявку только лидер зоны Восток «Сахалин», — сказал Летин, слова которого приводит Spoer24. — Это означает, что клуб точно не выступит в ФНЛ в сезоне-2019/20».

После 27-го тура чемпионата России «Анжи» занимает предпоследнее пятнадцатое место турнирной таблицы, имея в своём активе 20 очков. От зоны стыковых матчах, которые позволяют командам побороться за право остаться в Премьер-Лиге, махачкалинцев отделяют шесть очков.