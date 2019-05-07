Российская фигуристка Софья Самодурова оценила внешность некоторых известных личностей.

В интервью проекту «Фигурка» от Sport24 Самодурова поделилась мнением по поводу нескольких футболистов и музыкантов. Так, с точки зрения фигуристки, рэпер Pharaoh является слишком смазливым, а Сергей Шнуров иногда одевается пафосно. При этом спортсменка отметила, что слушает некоторые песни группы «Ленинград» — например, «На лабутенах» и «В Питере — пить».

Что касается футболистов, Самодурова заявила, что считает красавчиком нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова. Бразилец Неймар ей нравится значительно меньше. «Если бы подошел познакомиться? Не мой вариант», — сказала фигуристка.

Ранее Самодурова сообщала, что ей очень нравится французский биатлонист Мартен Фуркад.