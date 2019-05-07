Нападающий футбольного клуба «Спартак» Луиз Адриано продемонстрировал болельщикам необычный костюм.

На своей странице в «Инстаграме» бразилец опубликовал фотографию, на которой он одет в костюм, полностью покрытый его собственными портретами. Рядом с Адриано стоит макет, также изображающий футболиста.

Напомним, 32-летний Адриано защищает цвета московского «Спартака» с 2017 года. До этого нападающий выступал за бразильский «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и итальянский «Милан». С 2014 по 2015 год футболист привлекался к играм за национальную сборную Бразилии.

В текущем сезоне Адриано принял участие в 28 матчах «Спартака», забил семь голов и записал на свой счёт шесть результативных передач.