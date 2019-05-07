В Англии на стадионе «Энфилд» завершился первый тайм футбольного матча между «Ливерпулем» и «Барселоной». Игра проходит в рамках полуфинала Лиги чемпионов, хозяева выигрывают со счётом 1:0.

Автором единственного забитого в первом тайме гола стал нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, отличившийся уже на 7-й минуте.

Напомним, матч является ответным, в первой встрече каталонцы одержали разгромную победу со счётом 3:0, аргентинский нападающий сине-гранатовых Лионель Месси оформил дубль.

«Ливерпуль» столкнулся с кадровыми потерями перед сегодняшней встречей – из строя выбыл Мохамед Салах, получивший сотрясение мозга. Салах посетил матч в качестве зрителя — он присутствует на трибунах в футболке с надписью «Никогда не сдавайся».