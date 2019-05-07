Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

«Коламбус Блю Джекетс» вылетел из Кубка Стэнли

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» всухую проиграл шестой матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли команде «Бостон Брюинс» и вылетел из турнира. Встреча прошла на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 бросков в матче, нападающие Владислав Гавриков и Артемий Панарин результативными действиями не отметились.

Евгения Медведева заболела во время тура по Америке

Российская фигуристка Евгения Медведева заболела во время тура Stars On Ice по городам Канады и США. Об этом спортсменка рассказала в своем «Инстаграме». Медведева выложила фотографию в одеяле, дополнив её подписью «Заболела в середине тура». Несмотря на межсезонье в фигурном катании, спортсменка продолжает работать и участвует в ледовых шоу. В рамках тура Stars On Ice Медведеванаравне с другими фигуристами выступает с показательными программами.

Антон Шипулин хочет, чтобы за допинг наказывали уголовно

Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года Антон Шипулин прокомментировал свое отношение к использованию допинга в спорте и предложил ужесточить наказание за такие нарушения.Шипулин не отрицает, что проблемы с допингом в России есть. Закон о штрафах за применение допинга экс-биатлонист хотел бы ужесточить: «Чтобы ни у кого из тренеров и врачей не возникало желания предложить спортсмену допинг. Прямо бы уголовное наказание».

Марио Фернандес может перейти в «Зенит»

Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес в межсезонье может стать игроком петербургского «Зенита». СМИ сообщают, что «сине-бело-голубые» давно интересуются Фернандесом, однако сейчас ЦСКА пошел на встречу и готов рассмотреть предложение петербургского клуба. За защитника армейская команда планирует выручить около 30 миллионов евро.

Алёна Канышева перешла к Тутберидзе и выучила четверной прыжок

Российская фигуристка Алёна Канышева выучила четверной тулуп. 13-летняя спортсменка опубликовала видеозапись с исполнением прыжка в историях своего «Инстаграма». После завершения соревновательного сезона Канышева перешла в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой и выучила четверной прыжок. В минувшем сезоне фигуристка заняла третье место в финале юниорской серии Гран-при.