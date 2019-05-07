«Ливерпуль» на своём поле разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов. Игра проходила на «Энфилде» и завершилась со счётом 4:0.

Открыть счёт команде Юргена Клоппа удалось уже на 7-й минуте: отличился нападающий Дивок Ориги. Команды ушли на перерыв при счёте 1:0, но во втором тайме «Ливерпулю» удалось забить ещё три гола в ворота голкипера «Барселоны».

На 55-й минуте вышедший на замену Джорджиньо Вейналдум удвоил преимущество хозяев, а спустя две минуты оформил дубль. Счёт по сумме двух матчей стал 3-3, но Ориги отправил ещё один мяч в ворота тер Штегена и избавил команды от необходимости играть в овертайме.

Напомним, в первом матче «Барселона» победила со счётом 3:0. Второй финалист Лиги чемпионов определится в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».