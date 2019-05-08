Защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва перенёс операцию на правом колене.

Как сообщает L’Equipe, бразильскому защитнику была проведена артроскопия коленного сустава. Сроки восстановления футболиста названы не были, однако в этом сезоне он точно не выйдет на поле. Более того, Силва может пропустить Кубок Америки, который будет проходить в период с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

Напомним, 34-летний бразилец защищает цвета парижского «ПСЖ» с 2012 года, до этого он играл в Серии А за «Милан». Сумма его перехода составила 42 миллиона евро. Контракт Силвы с «ПСЖ» действует до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Франции и сделал одну голевую передачу.