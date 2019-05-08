Украинский боксёр-профессионал Александр Усик получил повреждение бицепса.

Об этом сообщил известный британский промоутер Эдди Хирн. Из-за травмы Усика его бой с Карлосом Такамом будет перенесён. Изначально поединок был запланирован на 25 мая. Точная дата перенесенного боя пока не оглашалась, но Хирн обещает в скором времени предоставить информацию по поводу турнира в Оксон-Хилл, где должны были встретиться Усик и Такам.

Напомним, ранее Усик ни разу не выступал в супертяжёлой весовой категории, поединок с Такамом должен стать для него дебютным.

Ранее Усик победил в номинации «Спортсмен года» в Украине на премии «Человек года» за 2018 год. Также украинец отстоял звание чемпиона мира в тяжёлом весе, отправив Тони Белью в нокаут в восьмом раунде.